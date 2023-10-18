بعد أيام قليلة من طلاقه.. خطوبة شريف منير ورانيا يوسف تتصدر المواقع.. أول صورة لهما تفاجئ الجماهير!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:50 صباحاً - ضجت انباء عبر صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بخطوبة الفنان شريف منير من الفنانة رانيا يوسف، بعد انتشار صور لهما.

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها، رانيا يوسف، عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة صور جمعتها بالفنان شريف منير.

رانيا يوسف تثير الجدل مع شريف منير

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على تلك الصور قائلة: “هتشوفونا قريب قوي ان شاء الله”، الأمر الذي نفى تكهنات الجمهور بإرتباطهما؛ وأكد أن تلك الصور المنشوره لهما من كواليس عمل فني مرتقب يجمهما قريبًا.

وظهرت رانيا يوسف وهي ترتدي إطلالة جذابة فارتدت فستان قصير جمع بين اللون الأبيض والأسود واعتمدت أن يكون شعرها ملموم ووضعت مكياج ناعم

شريف منير ورانيا يوسف في مسلسل “بقينا اتنين”

وبدأ الفنان المصري شريف منير تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “بقينا اتنين“.مع النجمة رانيا يوسف.

المسلسل كان يحمل اسما مسبقا وهو “قائمة الأماني”، قبل أن يتم تغييره إلى “بقينا اتنين” ومن المقرر عرضه في الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “بقينا اتنين”

المسلسل يضم إلى جانب شريف منير مجموعة من النجوم مثل رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، الذي تعاون مع شريف منير في مسلسله الأخير “إيجار قديم”.

ويتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية.

آخر أعمال شريف منير

من ناحية أخرى، يشارك الفنان شريف منير في فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، إلى جانب خالد الصاوي وسلمي ابو ضيف و محمد رضوان وإنتاج شركة “Iproductions”، ومن إخراج حسام الجوهري وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

يذكر أن الفنان شريف منير عرض له مؤخرا مسلسل “إيجار قديم” من تأليف عمرو الدالي، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وكي ميديا، إخراج طارق رفعت وبطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، ميمي جمال، حنان سليمان، رحمة حسن، إلهام وجدي وبسمة داوود مع ظهور خاص للفنان صلاح عبد الله.

آخر أعمال رانيا يوسف

ومؤخرا، انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في فيلم “كتف قانوني”. والذي تشارك بطولته مع نخبة من النجوم.

فيلم “كتف قانوني” بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبير الشاعر، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.

يُشار إلى أن أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كان مسلسل “عالم تاني”، بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

تدور أحداث مسلسل “عالم تاني” حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

الخليج 365

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