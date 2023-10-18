كبرت هذه الطفلة لتصبح من أجمل الفنانات اتهمت عادل إمام بأنه ضيع عمرها وممثلة مشهورة دمرت حياتها.. من تكون؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:50 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر.

شيرين ظهرت في الصورة برفقة والدتها، والتي كانت تحملها على ذراعها، وبدت والدتها جميلة جدا، حيث ورثت الفنانة نفس ملامحها.

شيرين سيف النصر وصورة نادرة من طفولتها

شيرين، والتي ابتعدت عن الفن منذ سنوات، عادت للأضواء العام الماضي، وذك بعد سرقة المجوهرات الخاصة بها من قبل صديقتها المقربة.

صورة نادرة من طفولة شيرين سيف النصر مع والدتها

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة والتي أعلنت أيضا أنها تخطط للعودة للفن قريبا.

من هي شيرين سيف النصر؟

شيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية، ولدت لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفلسطينية، وتخرجت عام 1991 من كلية الحقوق.

شيرين سيف النصر – الصورة من أرشيف المحرر

عاشت سيف النصر فترة في حياتها في فرنسا والتفت بالفنان يوسف فرنسيس الذي كان يعمل في السفارة المصرية هناك، وكان وقتها أول من اكتشف موهبتها ورشحها للمشاركة في مسلسل ألف ليلة وليلة.

شيرين سيف النصر من العائلة المالكة:

تمتلك النجمة المصرية شيرين سيف النصر صلة قرابة بالعائلة المالكة في الأردن، فجدتها لأمها “حنان طوقان”، وهي والدة الملكة علياء طوقان زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين.

شيرين سيف النصر: عادل إمام ضيع 9 سنوات من عمري

ضجة كبيرة أثارتها شيرين سيف النصر، بعد أن صرحت وقالت إن 9 سنوات من عمرها الفني قد ذهب خلال تقديمها لمسرحية بودي جارد مع الفنان عادل إمام.

وأوضحت أن عدداً كبيراً من جمهورها ومحبيها اعتقدوا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات كانت تشارك خلالها في مسرحية بودي جارد التي كانت آخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام، والذي شارك في بطولتها مجموعة كبير من النجوم والنجمات من بينهم رغدة ولوسي وعدد كبير من الفنانين الذين تعودوا على مشاركة الفنان عادل إمام أعماله المسرحية.

وأضافت شيرين سيف النصر أن هذه المسرحية قد استهلكت الكثير من طاقتها، بالإضافة إلى أنها لم تقم بتصوير المسرحية، وهذا تسبب لها في حالة نفسية سيئة، لذلك لم تتواجد على الساحة الفنية بعدها.

تألقت شيرين في مشوارها الفني بعدد من الأعمال المميزة منها من الذي لا يحب فاطمة وغاضبون وغاضبات وسواق الهانم والنوم في العسل.

شيرين سيف النصر تتهم فيفي عبده بالتسبب في طلاقها من مدحت صالح

تزوجت شيرين سيف النصر 3 مرات، الأولى في عام 1996 من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، وبعدها أعلنت إعتزالها، وإختفت بعدها لفترة طويلة، قبل أن تعلن إنفصالها، ثم تزوجت من الفنان ​مدحت صالح​، لمدة أربعة أشهر فقط ،ولم يذكر أي منهما سبب الانفصال، لكن تردد وقتها بأن الفنانة ​فيفي عبده​ كانت السبب في الطلاق، فلقد كانت تأخذ على مدحت صالح شيكات لم يلتزم بدفعها، مما ورطه في المشاكل ما تسبب في مشكلات كثيرة بينها وتم الطلاق.

شيرين سيف النصر بصحبة زوجها السابق الفنان مدحت صالح

أحدث ظهور لشيرين سيف النصر بعد 12 عامًا من الغياب :

شيرين سيف النصر بعيدة عن المشاركات الفنية منذ 12 عام تقريبًا، وأكدت أن السبب في ذلك هو عدم قدرتها على تجاوز أزمة رحيل والدتها التي فارقت الحياة بشكل مفاجىء، وأكدت أن والدتها كان لها دور كبير في نجاحها الفني، وذلك لأنها كانت تتواصل مع الصحافة والإعلام بدلا منها، وكان تتولى مسئولية قراءة السيناريوهات في البداية لتوافق عليها.

وكانت شيرين سيف النصر قد قالت في أحدث تصريحاتها: “منذ فترة وأنا أقضي يومى بشكل طبيعي، بحب القراءة جدا، فيه روايات مصرية وأجنبية بحب أقراها دايما بشغل وقتى بيها، وبعد ذلك بشاهد أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية رومانسية ولايت”.

أما عن نية العودة الفنية قالت: “تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليا مؤخراً فيلم ومسلسلين، ولكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأننى إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بي وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادي”.

شيرين سيف النصر بعيدة عن المشاركات الفنية منذ 12 عام تقريبًا، وأكدت أن السبب في ذلك هو عدم قدرتها على تجاوز أزمة رحيل والدتها التي فارقت الحياة بشكل مفاجىء، وأكدت أن والدتها كان لها دور كبير في نجاحها الفني، وذلك لأنها كانت تتواصل مع الصحافة والإعلام بدلا منها، وكان تتولى مسئولية قراءة السيناريوهات في البداية لتوافق عليها.

وكانت شيرين سيف النصر قد قالت في أحدث تصريحاتها: “منذ فترة وأنا أقضي يومى بشكل طبيعي، بحب القراءة جدا، فيه روايات مصرية وأجنبية بحب أقراها دايما بشغل وقتى بيها، وبعد ذلك بشاهد أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية رومانسية ولايت”.

أما عن نية العودة الفنية قالت: “تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليا مؤخراً فيلم ومسلسلين، ولكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأننى إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بي وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادي”.

الخليج 365

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