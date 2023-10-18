نجم فيلم 2012 الشهير "جون كيوزاك" يعلن دعمه لفلسطين .. لن تصدق ما قاله !

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل الأميركي جون كيوزاك عن دعمه لفلسطين وأدان هجمات العدوان الإسرائيلي، وذلك ضمن عدة منشورات نشرها عبر حسابه، ، ومن بين هذه المنشورات كتب في منشور عن تجربته أثناء المشاركة في مظاهرات لدعم فلسطين، وقال : "لم أسمع أحد يطالب بموت اليهود أو المدنيين الإسرائيليين، وكل ما سمعته هو المطالبة بتحرير فلسطين من الاحتلال العنيف، بالإضافة لقلق الناس بشأن أهلهم والمقربين لهم الذين يعيشون بدون ماء أو طعام أو كهرباء، ومعاناة الناس الذين يؤمرون بالرحيل وتعرضهم للتفجيرات أينما رحلوا".



|وأكمل النجم العالمي حديثه عن الشعب الفلسطيني قائلًا: "يفضلون الموت وهم يحاربون من أجل الحرية بدلًا من العيش في سجن، وعندما يدافعون عن أنفسهم، يتهمونهم بالإرهاب".

وعندما وصفه أحد المتابعين بأنه شجاع رد جون : "لا أرى أنه من الشجاعة أن أقدر حياة اليهود والفلسطينيين على قدم المساواة وأن أقول حقيقة الوضع والسياق التاريخي وأن أدين كل من يرتكب جرائم حرب بلا شروط. هذه ليست شجاعة، بل هي إيمان بالعدالة".

