رنا رئيس تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها على الحصان

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية رنا رئيس، عبر حسابها صورًا جديدة لها، وظهرت رنا على الحصان، مرتدية كاجوال لونه ابيض، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.



و كانت رنا رئيس قد قالت في حوار تلفزيوني سابق : الحمد لله كنت محظوظة جدا في المسلسلين دول والاتنين اتعرضوا ورا بعض على طول، وحظي إن أزمة منتصف العمر كان عليه جدال ونجح جدا، وكان دوري فيه مختلف جدا عن موضوع عائلي، فكان تحدي بالنسبالي إني طالعة من دور البنت الكيوت للبنت الغيورة على جوزها بشكل تاني خالصو حسيت إنها نقلة بعد العملين دول، وموضوع عائلي تحديدا بعتبره نقلة كبيرة ليا مع الجمهور، وأزمة منتصف العمر وموضوع عائلي 2 وسعولي عيلتي من ناحية الجمهور وخلوني أتشاف أكتر، وخلوا أمهات يشوفوني زي ولادهم ودي حاجة كبيرة أوي عندي.

وأما عن طموحاتها قالت رنا رئيس :إني أتجوز ده من طموحاتي وأحلامي، لكن نفسي أعمل حاجات وأدوار كتير،وأعمل حاجة أفيد بيها اللي حواليا.