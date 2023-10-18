ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري علي لوكا عبر حسابه في خاصية الحالة : "طبعا أنا فنان وفي ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وأهلنا هناك أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي فا علشان كدة قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية و100% من أرباحها هتبرع بيها لدعم اخواتنا في غزة"

وأضاف "وبدعو زملائي الفنانين المؤثرين في المجالين المرئي والمسموع بالإنضمام للمشاركة في العمل فاللي يقدر يبعتلي ونبدأ تنفيذ المشروع في أسرع وقت، الفن رسالة ودة واجبنا في الظروف دي ودورنا أننا نوصل للعالم صوتنا وموقفنا"

وتابع :"الكلام دة لكل الفنانين زملائي في الوطن العربي مش في مصر بس في النهاية إذا محدش هيشارك هنفذها لوحدي"و "وبالمناسبة بعد ما التراك ينزل هنزل تقرير شهري بالأرباح وهنزل سكرين شوت لتحويل الأرباح لدعم غزة"

اذ ينوي الفنان المصري تقديم أغنية لدعم فلسطين والتبرع بأرباحها لأهالي غزة.





كانت هذه تفاصيل خبر علي لوكا ينوي تقديم أغنية لفلسطين مع أرباحها لأهالي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.