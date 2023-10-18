شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الكاملة لفيلم تايلور سويفت الجديد Taylor Swift: The Eras Tour والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفليم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour، على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدا عالميا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وذلك بعد أن حقق الفيلم الوثائقي الجديد للمغنية العالمية تايلور سويفت، Taylor Swift: The Eras Tour، أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ، حيث يوثق العمل، الذي تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 13 أكتوبر الجارى، العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت العروض قائمة أغاني امتدت طوال مسيرتها المهنية والتي رفعت الأغاني من ألبوماتها العشرة من "Fearless" إلى "Midnights".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيلم حقق ما يقدر بنحو 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دور العرض فى أمريكا الشمالية وحدها.

وجاء المبلغ المتبقي البالغ 31 مليون دولار من العروض الدولية لـ The Eras Tour، والتي أقيمت في أكثر من 90 دولة ومنطقة.

ويتفوق الفيلم الوثائقي لـ سويفت على فيلم " Never Say Never" للمغنى العالمى جاستن بيبر، والذي حقق 41 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2011، وأنهى فيلم بيبر مسيرته بإجمالي إجمالي قدره 138 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن فيلم الحفلة الموسيقية لسويفت لأول مرة في أغسطس الماضى، وتم إصداره في دور العرض الكندية وأمريكا الشمالية قبل يوم واحد من الموعد المتوقع في 12 أكتوبر الجارى، وظهرت بيونسيه بشكل مفاجئ في العرض الأول لفيلم The Eras Tour في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

قام سام رينش بإخراج The Eras Tour، والذي قام بإخراج أفلام وثائقية موسيقية لأمثال Billie Eilish وMumford & Sons وBlur.