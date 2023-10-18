شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.



حفل هاني شاكر

ويحل النجم هاني شاكر ضيفا على النجمة أنغام، في حلقة مميزة وخاصة من برنامجها "أنغام" يومى الخميس والجمعة القادمين الساعة 11 مساءً فقط على شاشة dmc.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور في أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.