ميرنا وليد - بيروت - إنتشر فيديو للممثل الأميركي تايلر هوكلين، المعروف بشخصية سوبرمان في مسلسل "Superman And Lois"، وإشتهر سابقاً بشخصية داريك في المسلسل الشهير "Teen Wolf"، وهو يرقص في حفل زفاف زميله الممثل تايلر بوسي.

وهوكلين غالباً ما يبقى بعيداً عن عدسات الكاميرا، ولا يشارك كثيراً من صور والفيديوهات على صفحاته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ يحب الإحتفاظ بخصوصيته.

وإنتشر فيديو للممثل وهو يرقص في حفل زفاف بوسي، إلى جانبه بالإضافة إلى زميلهما الممثل جي آر بورن، والذي هو أيضاً لعب دور مهم في المسلسل.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر لـ تايلر هوكلين مع زملائه من "Teen Wolf" وهذا ما يفعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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