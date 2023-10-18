ميرنا وليد - بيروت - أصرّت خبيرة التجميل هدى قطان صاحبة علامة "هدى بيوتي" على دعم القضية الفلسطينية، بالرغم من التهديدات بمقاطعة منتجاتها.

وتابعت هدى قطان نشر مقاطع فيديو ومنشورات تدين أحداث غزة، وشاركت الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية، وردت عليها إحدى المتابعات قائلة: "لا أعرف إذا كنتِ على علم بأنّ الاسرائيليين حول العالم يحبونك ويحبّون منتجاتكِ. وبالرغم من كلّ هذا اخترتي غزّة. لذا تذكّري ذلك حين عدم شراء أيّ اسرائيلي منكِ مرّة أخرى. وهذا عار عليكِ لأنّنا نشتري من منتجاتكِ كثيراً، فغزّة لا تملك المال للاستثمار الاّ في الأسلحة. بهذه الطريقة ستنخفض أسهم شركتكِ، فدعم القتل ليس أمراً عادياً".

وردت هدى قطان التي تحمل أيضاً الجنسية الأميركية: "لا أحتاج إلى أموال لُطخت بالدم".

كانت هذه تفاصيل خبر هدى قطان تواصل دعم فلسطين بالرغم من التهديدات بمقاطعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.