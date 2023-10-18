ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الترند، بسبب إنهيارها من البكاء على الهواء مباشرة أثناء تقديمها برنامجها ليلة أمس، وذلك بعد عرض مشاهد من قصف على مستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
وقالت لميس الحديدي وهي تبكي بشدة: "هذه مشاهد لا يحتملها بشر، أنا غطيت حروب كثيرة جدا، وكنت في الشارع في غزة وأماكن كثيرة، لكن هذه المشاهد غير مسبوقة. هو العالم اللي بيتفرج علينا ده إيه؟ بيتفرج على ناس جرافيكس؟! حرام عليكم، مفيش إنسانية ولا دين ولا أخلاق، قصف لمستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر لميس الحديدي تنهار مباشرة على الهواء.. وهكذا وصفت ما يحدث في غزة- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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