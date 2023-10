بالصورة - مايلي سايرس تطل بمظهر مريح من دون ماكياج

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الفنانة العالمية مايلي سايرس بمظهر مريح أثناء التسوق مع الأصدقاء، وأطلت مغنية "Used to Be Young"، البالغة من العمر 30 عامًا، بمظهر أنيق دون عناء أثناء تصويرها في رحلة تسوق في لوس أنجلوس.



وأبقت سايرس على إطلالتها بسيطة حيث ارتدت تي شيرت فضفاض مطبوع باللون الأخضر الكاكي داخل بنطال جينز فاتح اللون بقصة مستقيمة، وعززته بحزام أسود بسيط.

وأكملت المغنية إطلالتها بزوج من الأحذية بدون كعب من جلد الغزال باللون البيج ونظارات شمسية سوداء وحقيبة كتف كبيرة من الجلد الأسود. ولم تضع أي مكياج، ورفعت شعرها على شكل كعكة عالية.