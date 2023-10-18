بـ "العلم المصري وأغاني فلسطينية".. نجوم الفن في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية مساء اليوم الثلاثاء للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

ومن هؤلاء النجوم: أشرف زكي، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، سيد رجب، الإعلامي طارق علام، باسم سمرة، محمد رياض، جومانا مراد، نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، مها أحمد، أنوشكا، حمادة هلال، مادلين طبر، سيد رجب، أحمد بدير، سامح حسين، وفاء عامر، سلمى غريب.

وشارك العديد من الفنانين المشاركين بالوقفة التضامنية وظلوا يهتفون ضد الكيان الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني وصمت العالم الغربي وانحيازه للجانب الإسرائيلي.

وقام الفنان عبدالعزيز مخيون بإلقاء كلمة وندد بجرائم الاحتلال الصهيوني وقصفه للبنية التحتية لغزة ونزوح الآلاف من الفلسطينيين إلى منطقة الجنوب ووصفهم بالقتلة ومجرمي الحرب، وأن للوقفة التضامنية أهمية في الضغط على الإعلام الغربي في عدم تغاضيه عن الجرائم التي تحدث في فلسطين وأن تواجد الشعوب في الشوارع هو تأكيد على القضية.

وحرص العديد من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة منذ الأسبوع الماضي على دعم القضية الفلسطينية بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا من انتهاكات الكيان الصهيوني واستشهاد الآلاف من المواطنين والتي تقابل بحظر معظم هذه الحسابات.