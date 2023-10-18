فن ومشاهير

ركين سعد بعد قصف مستشفى المعمداني: "عاجزة عن الكلام فشلت الإنسانية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
كشفت الفنانة ركين سعد عن استيائها وحزنها من الأوضاع المؤسفة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وذلك بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والذي أسفر عن المئات من الشهداء خلال دقائق.

ونشرت "ركين" صور لعدد من الشهداء عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "أنا عاجزة عن الكلام، ولا أملك أي كلام لوصف ما يحدث حقيقي الإنسانية فشلت".

ولاقى قصف مستشفى المعمداني استنكار وغضب العديد من الفنانين والمشاهير والمؤثرين على السوشيال ميديا والذي وصفوا الأمر بمرحلة جديدة من "الإبادة الجماعية" كما طالبوا بمحاكمة نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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