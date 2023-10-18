كندة علوش عن قصف مستشفى المعمداني: "جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمستشفى المعمداني خلال الساعات القليلة الماضية والذي أسفر عن المئات من الشهداء.

ونشرت "كندة" صورة للوضع الراهن في غزة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات، الله يشل أيديكم قصف مستشفى المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم، مئات الشهداء معظمهم من الأطفال".

وأنهت تعليقها: "أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة كيف سيبرر الذين وقفوا على الضفة الأخرى من الإنسانية هذه البشاعة، يارب ارحم شهداء غزة".

وتواصل كندة علوش دعم القضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تكشف خلالها كم الانتهاكات من قبل الكيان الصهيوني.