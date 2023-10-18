شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة ينضم لأسرة حكاية "روحى فيك" ويجسد دور مريض نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان منذر رياحنة إلى أسرة حكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب" الذى يتم عرضه حاليا على قناة ON، ويواصل تصوير مشاهده في العمل الذى يجسد في أحداثه دور شخص يعانى من اضطرابات نفسية تسبب له في العديد من المشاكل وذلك في اطار تشويقى مثير.

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين.

وشارك منذر رياحنة في رمضان الماضى خلال مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.