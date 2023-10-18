فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد غياب 3 سنوات.. أول تعليق من نجل الفنان المصري عادل إمام على الشائعات التي تلاحق والده

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صحيفة الخليج 365: علّق المخرج رامي إمام، على الشائعات حول صحة والده عادل إمام مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين.

وأضاف رامي إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة Mbc، أنه من الطبيعي انتشار الشائعات، وتناقلها بين الناس من حين لآخر.

ونفى إمام كل ما يقال، موضحاً أن والده بصحة جيدة، وتابع أنه يتفهم حب الجمهور له، لافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائب على الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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