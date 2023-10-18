تراند اليوم : الفنان "خالد زكي " يرد على أنباء تعرضه للإفلاس : أنا ماشي بأسلوب "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"

صحيفة الخليج 365: علق الفنان المصري خالد زكي على الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن إفلاسه، مؤكدا أنها غير صحيحة والهدف منها التريند.

وقال خالد زكي خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أنه إذا تعرض للإفلاس فعلًا فسيغلق الباب على نفسه وسيأكل "فول وطعمية".

وتابع زكي: "الرزق ربنا هو اللي بيقسمه، فأنا بترك كل حياتي وخطواتي لله سبحانه وتعالى، أنا ماشي بأسلوب اقتصادي مالي، شايف إنه غلط من الناحية العملية، وهو: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولم أؤمّن أولادي ماديًا حتى هذه اللحظة".

وأضاف زكي: "الهاجس الأكبر اللي بيدور في ذهني كثيرًا، هو أنا ليه معنديش أي مشروع تجاري خالص؟ فمصدر رزقي الوحيد هو التمثيل، مفيش 10 جنيهات بتجيلي من الناحية التجارية، وبقلق لو الواحد حصله حاجة أولادي يحتاسوا، لأن عيشتهم كويسة جدًا ومبسوطين.

واختتم حديثه قائلًا: "بدعي ربنا أن يوم ما ييجي اليوم بتاعي أبقى واقف على رجلي، ومحتاجش أي حد لا ماديًا ولا معنويًا".