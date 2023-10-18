تراند اليوم : "نموذج سيئ".. شاهد.. ياسمين صبري تكشف عن رأيها في كيم كارداشيان.. وترد على تشبيهها بجورجينا

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن رأيها في كيم كارداشيان، قائلة إنها نموذج سيئ.

وقالت ياسمين صبري، خلال حديثها ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة إم بي سي مصر: "كيم كارداشيان بتشتغل سيدة أعمال، وهنقعد نسأل هي بتشتغل إيه وهي داخلة على ثروة 2 مليار!".

وأضافت: "هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي هي بتعمله، وهي المقياس والميزان في الموضة والجمال".

وتابعت: "أنا شايفة أنها عرفت تستخدم مشاكلها صح، هي بتمسك التراب تخليه ذهب، لكن ده نموذج سيئ، والفلوس ممكن تتعمل بطرق كتير".

وحول ما يقال بأنها تقلد جورجينا صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، قالت ياسمين: "يمكن عشان نفس ألوانها، لكن عندما مشكلة كعرب أننا بنمجد في الشيء الأجنبي والعربي رقم 2".

وأكدت أنها لا تقوم بتقليد أحد من المشاهير، معلقة: "أنا من الناس اللي لو غيرت حاجة في نفسي ببقى أوحش".