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تراند اليوم : "نموذج سيئ".. شاهد.. ياسمين صبري تكشف عن رأيها في كيم كارداشيان.. وترد على تشبيهها بجورجينا

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صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن رأيها في كيم كارداشيان، قائلة إنها نموذج سيئ.

وقالت ياسمين صبري، خلال حديثها ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة إم بي سي مصر: "كيم كارداشيان بتشتغل سيدة أعمال، وهنقعد نسأل هي بتشتغل إيه وهي داخلة على ثروة 2 مليار!".

وأضافت: "هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي هي بتعمله، وهي المقياس والميزان في الموضة والجمال".

وتابعت: "أنا شايفة أنها عرفت تستخدم مشاكلها صح، هي بتمسك التراب تخليه ذهب، لكن ده نموذج سيئ، والفلوس ممكن تتعمل بطرق كتير".

وحول ما يقال بأنها تقلد جورجينا صديقة لاعب النصر ، قالت ياسمين: "يمكن عشان نفس ألوانها، لكن عندما مشكلة كعرب أننا بنمجد في الشيء الأجنبي والعربي رقم 2".

وأكدت أنها لا تقوم بتقليد أحد من المشاهير، معلقة: "أنا من الناس اللي لو غيرت حاجة في نفسي ببقى أوحش".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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