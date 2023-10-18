تراند اليوم : " أنا مبصرفش جنيه".. بالفيديو: الفنانة ياسمين صبري تكشف لأول مرة سر الطائرة الخاصة وإطلالتها الباهظة

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري سر ظهورها المتكرر داخل طائرة خاصة، وكذلك الصور التي تظهر بها بإطلالات باهظة على السوشيال ميديا.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر: أن " هذه الصور والطائرة جزء من عملها التجاري في الدعاية والإعلانات غير المباشرة". وتابعت: " الناس بتقول هي بتصرف كل الفلوس دي أزاي، لكن اللي هم مش عارفينه أن أنا مبصرفش جنيه".

وأردفت: " عندما يكون الإنسان واجهة يسعى أصحاب العلامات التجارية "البرندات"، لاختيار هذا الرجل أو السيدة لتمثيلهم ويكونوا واجهة البرند"، وأكملت: " بعمل دعاية بطريقة غير مباشرة ، تختلف عن الإعلانات المباشرة التي تدعو المستهلك للشراء مباشرة".

وأشارت إلى أنها تعتمد على شكلها وطريقة الملابس والأسلوب، ودراسة إطلالتها قبل ظهورها، ومضت قائلة : " أنا طول الوقت بصور، وجدولي بكتبه عشان أعرف أرتب شغلي".