تراند اليوم : وفاة الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع

صحيفة الخليج 365: توفي أمس الجمعة الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهر 87 عامًا.

وأعلنت ابنة الفنان، نبأ وفاة والدها وسوف تقام الصلاة عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود على طريق الحاير والدفن في مقبرة الحاير (المنصورية) بالرياض.

ونعى الفنان الراحل عدد من الفنانين والمثقفين الذي سألوا الله أن يرحمه ويغفر له.

ومن أعمال الراحل مسلسل وينك يا درب الغنيمة ، مسلسل طاش ما طاش، مسلسل عائلة أبو رويشد، مسلسل ضيف شرف، مسلسل أحلام ضائعة مسلسل الغربال 1994، مسلسل حكاية قصيرة، مسلسل حمود ومحيميد.