تراند اليوم : "كنت أتوقع تتكلمين عن حالتك" .. شاهد رد الفنان خالد عبدالرحمن على معجبة بعدما قالت له كبرنا معك وقاعدين نسمع أغانيك

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول حوار لطيف دار بين الفنان خالد عبدالرحمن وسيدة من معجباته في إحدى المناسبات.

وقالت السيدة لخالد عبدالرحمن: كبرنا معك وقاعدين نسمع أغانيك وننقلها لعيالنا، يعني أنا ولدي عمره الحين 22 سنة يسمع أغانيك من كثر ما أسمعها.

وتابعت : مب أنا لحالي كذا، أنا شهادتي مجروحة فيك، كمان أتابع بثوثك في التيك توك، ما شاء الله أنت نشاط.

من جانبه قال خالد عبدالرحمن: أنا أولا أبغاك تقبلين اعتذاري لأني ما فهمت سؤالك أول لما قلتي حنا كبرنا كنت أتوقع إنك تتكلمين عن حالتك.

وردت السيدة وهي تضحك: كلنا كبرنا بس يعني من بداياتنا من يوم فتحنا عيونا على الدنيا ونسمع أغاني خالد عبدالرحمن ونتناقل الأغاني، ونكتبها على الدفاتر.