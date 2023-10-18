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تراند اليوم : "كنت أتوقع تتكلمين عن حالتك" .. شاهد رد الفنان خالد عبدالرحمن على معجبة بعدما قالت له كبرنا معك وقاعدين نسمع أغانيك

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول حوار لطيف دار بين الفنان خالد عبدالرحمن وسيدة من معجباته في إحدى المناسبات.

وقالت السيدة لخالد عبدالرحمن: كبرنا معك وقاعدين نسمع أغانيك وننقلها لعيالنا، يعني أنا ولدي عمره الحين 22 سنة يسمع أغانيك من كثر ما أسمعها.

وتابعت : مب أنا لحالي كذا، أنا شهادتي مجروحة فيك، كمان أتابع بثوثك في التيك توك، ما شاء الله أنت نشاط.

من جانبه قال خالد عبدالرحمن: أنا أولا أبغاك تقبلين اعتذاري لأني ما فهمت سؤالك أول لما قلتي حنا كبرنا كنت أتوقع إنك تتكلمين عن حالتك.

وردت السيدة وهي تضحك: كلنا كبرنا بس يعني من بداياتنا من يوم فتحنا عيونا على الدنيا ونسمع أغاني خالد عبدالرحمن ونتناقل الأغاني، ونكتبها على الدفاتر.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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