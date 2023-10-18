فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد:شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح خلال حفل "كاظم الساهر" ويتعرض لموقف محرج أمام الفنان

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صحيفة الخليج 365: تعرض شاب لموقف محرج ، أثناء تقدمه لخطبة فتاة على المسرح أثناء حضورهما حفلا للفنان العراقي " كاظم الساهر ".

ووثق مقطع فيديو صعود شاب على المسرح والتحدث إلى الفنان كاظم الساهر ، ثم تم استعداء الفتاة للصعود على المسرح ، وفور صعودها تقدم الشاب لها.

وأبان الفيديو ، محاولة الشاب البحث عن الخاتم لتقديمه للفتاة ولكن لم يستطع العثور عليه ، فقام بتقبيل رأس الفتاة وألتقطا الصور التذكارية مع كاظم الساهر ونزلا عن المسرح .

ومن جانبه علق الساهر على الواقعة ، وهو يضحك :" مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم ".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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