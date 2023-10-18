بالصور - بريان جيه سميث يطل على محبيه من على سرير المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - انتقل الممثل البالغ من العمر 41 عامًا بريان جيه سميث، والذي اشتهر بلعب دور "Will Gorski" في مسلسل "Sense8"، إلى صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لمشاركة الصور من سريره في المستشفى، وعلق "يوم الجراحة!".



وأظهرت الصورة براين وهو يرقد على سرير في المستشفى بينما كان حبيبه الممثل مات كونسالفو يجلس على كرسي بجانبه.

وأضاف: "لم أكن لأفعل ذلك لولا حب حياتي". أعاد مات نشر المنشور وقال: "أنا أحبك."

قام برايان لاحقًا بتحديث صورة لساقه في الدعامة، وشكر الطبيبة التي أجرت له العملية بالإضافة إلى طاقم العمل.