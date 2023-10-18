ما علاقة حارس تايلور سويفت الشخصي بالقوات الإسرائيلية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مواقع اخبار فنية أنّ حارس النجمة تايلور سويفت الشخصي عاد إلى وطنه إسرائيل للمحاربة في صفوف الجنود الاسرائيليين.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، عاد حارس سويفت إلى اسرائيل لأنّه “لم يتمكن من الوقوف مكتوف الأيدي بينما تُذبح عائلات وتُحرق أحياء في منازلهم”، على حد زعمه.

وشارك الصحفي الاسرائيلي إيران سويسا الخبر في حسابه الخاص عبر “تيك توك” مضيفاً أنّ حارس تايلور حثّ الآخرين على “عدم الوقوف مكتوفي الأيدي”. وأضاف: “لا تقفوا على الجانب الخطأ من التاريخ”.

وهاجم حماس قائلاً: “سيكون إهانة للحيوانات في جميع أنحاء العالم وصف هؤلاء الإرهابيين بالحيوانات”.

وذكرت صحيفة “ميرور” إنّ حارس تايلور الذي لم يذكر اسمه كان عضوًا في قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) قبل ذهابه إلى الولايات المتحدة.

وكان الحارس المذكور أعلاه قد تلقى إشادة عالمية بسبب مقطع فيديو انتشر على تطبيق “تيك توك” ظهر فيه وهو يرافق سويفت بعيداً من المسرح بعد إحدى حفلاتها الموسيقية، فيما كان يقوم بمسح شامل للحشود بعناية وسرعة بحثًا عن أي خطر.