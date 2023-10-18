حذف أغنية أحمد سعد لـ غزة.. “الفيديوهات جوة القلوب لا يمكن تتشال أبداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكد تمضي 24 ساعة على طرح الفنان أحمد سعد أغنية “غصن الزيتون” عبر قناته الخاصة في “يوتيوب” والتي يتضامن فيها مع أهالي غزة، حتى حذف موقع الأغاني الشهير الأغنية بحجة احتوائها على مشاهد قاسية تستفز المشاعر.

وفي ردّه الأول على حذف “يوتيوب” لأغنيته، نشر سعد عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” مقطع فيديو من الأغنية، يتضمن مشاهد مأسوية لما يحدث من إبادة جماعية في فلسطين، وعلّق عليه قائلاً: “معلش الفيديو اتشال من على يوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهاردة على صورة فقط، والفيديوهات جوة القلوب لا يمكن تتشال أبداً”.

الجدير بالذكر أن أغنية “غصن الزيتون” تناقش أزمة فلسطين ومعاناة شعبها من المحتل، وقد ظهر أحمد سعد في الأغنية مرتدياً الشال الفلسطيني.

علماً أن عدداً كبيراً من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية، أبرزهم: دنيا سمير غانم وتامر حسني وغادة عبد الرازق ويسرا وياسمين صبري، وغيرهم الكثير من النجوم.