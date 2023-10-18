الفن السابع يسرق الأضواء من الدراما الرمضانية في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توصل عدد من الممثلين المصريين لحسم خياراتهم حول المشاركة في سباق دراما رمضان 2024، معلنين غيابهم عن الظهور على الشاشة الصغيرة خلال الشهر الفضيل.

وتوالت اعتذارات الفنانين عن الدخول في ماراثون رمضان المقبل بينهم محمد رمضان ومنى زكي و أحمد عز، ومن المرجح أن تضم القائمة المزيد من الأسماء، وتعود أبرز أسباب هذا الغياب الجماعي إلى رغبة عدد كبير من النجوم في توجيه اهتمامهم للفن السابع بالتركيز على تقديم أفلام سينمائية.

وانضم النجم عمرو سعد، مؤخرا، لقائمة النجوم الذين سيتغيبون عن دراما رمضان المقبل، حيث كشف عبر صفحته على فيسبوك تأجيل مسلسله “سيدي مكين” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، مبررا قراره برغبته في التحضير لعمل كبير يليق بثقة جمهوره.

وقال عمرو سعد في تدوينته على فيسبوك “جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من الآن الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة التي أخذتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية”.

وأضاف “إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات إم بي سي”.

ويأتي إعلان عمرو سعد عن خروجه من منافسات رمضان المقبل لينضاف لعدد من الإعلانات الممثلة كان في مقدمتهم تأجيل النجم محمد رمضان لعرض الجزء الثاني من مسلسله “جعفر العمدة” الذي يعد من بين أكثر الأعمال الفنية التي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

وكشف محمد رمضان خلال لقاء له على قناة “الشرق للأخبار” على هامش حفله بالرياض عن إمكانية تأجيل المسلسل، قائلا “نعمل على إتمام الجزء الثاني من جعفر العمدة، لكننا غير واثقين بعد من موعد طرحه فقد يعرض في العام 2025”.

وألمح إلى رغبته في الحصول على استراحة لمدة سنة، وأن الانتهاء من الموسم الثاني من المسلسل خلال الفترة القادمة ليكون جاهزا للعرض رمضان المقبل سيكون مرهقا للغاية بالنسبة إليه”.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج ميديا هب وشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان نخبة من النجوم منهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش ومنذر الرياحنة.

وتدور أحداث المسلسل في جزئه الأول حول رجل الأعمال الثري جعفر العمدة (يجسد دوره محمد رمضان) تعم حياته الفوضى بعد زواجه للمرة الرابعة، وبينما يستمر صراعه مع منافسيه، يصر على البحث عن ابنه المفقود.

ويبدو أن تأجيل جعفر العمدة 2 سيتيح لمحمد رمضان البدء قريبا في تصوير أحدث أعماله السينمائية وهو بعنوان “أسد الأسود” من تأليف وإخراج محمد دياب.

وخيرت النجمة منى زكي أيضا المشاركة في أكثر من عمل سينمائي وهو ما فرض عليها حسم مسألة دخولها في السباق الرمضاني المقبل بشكل مبكر.

وكانت منى زكي حققت من خلال مشاركتها في مسلسل “تحت الوصاية” الذي عرض رمضان الماضي نجاحا كبيرا مكنها من الحصول على العديد من الجوائز.

إلا أنها تعيش الفترة الراهنة حالة من النشاط السينمائي حالت دون ارتباطها بأي مسلسل تلفزيوني، لذلك فضلت الاعتذار عن الدخول في منافسات الموسم الرمضاني المقبل.

وتستعد زكي للانطلاق خلال الأسابيع المقبلة في تصوير فيلم “لعب عيال” الذي يشاركها النجم كريم عبدالعزيز بطولته، ويشهد هذا العمل عودة الثنائي بعد غياب 14 عامًا تقريبًا منذ فيلم “ولاد العم” الذي عُرض عام 2009.

كما أنها مرتبطة بفيلم “الجواهرجي” الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدي وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك فيه كل من لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة.

ويذكر أن منى زكي تعاقدت أيضا للمشاركة في فيلم “لسه حتة” الذي يجمعها بزوجها النجم أحمد حلمي، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء.

ويستمر الفنان يحيى الفخراني في رفض المشاركة في المسلسلات الرمضانية بحثا عن سيناريو مناسب له، وكان آخر ظهور رمضاني له من خلال مسلسل “نجيب زاهي زركش” الذي عرض في أبريل/نيسان 2021.

وبدوره، اعتذر الفنان أحمد عز عن عدم المشاركة في موسم رمضان المقبل، مؤكدا أنّه لا يحب العمل في التلفزيون بشكل متواصل.

وكان آخر ظهور لأحمد عز في المسلسلات الدرامية من خلال مسلسل “هجمة مرتدة” الذي شاركته النجمة التونسية هند صبري بطولته.

وتعاقدت النجمة منة شلبي على بطولة فيلم “سارة وعلي”، المقرر بدء تصويره في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إضافة إلى مشاركتها النجم أحمد عز بطولة فيلم جديد، وهو ما يحسم كذلك أمر مشاركتها في موسم رمضان

ولم تحسم النجمة يسرا أمرها بعد، لاسيما بعد إعلان شركة العدل غروب توقف التعاون معها ومع مواطنتها النجمة نيللي كريم، لكن في الوقت الذي تعاقدت فيه نيللي مع شركة أخرى لتقديم مسلسل كوميدي بعنوان “فراولة”، لم تعلن يسرا عن أي خطوة لها لاستمرار التواجد في موسم دراما رمضان.

وسيواصل النجم هاني سلامة الغياب عن موسم دراما رمضان، بعدما اختار تقديم أول عمل له على المنصات الرقمية المشفرة وهو مسلسل “الذئب”، ومن المقرر عرضه في 10 حلقات بمشاركة الفنانة التونسية درة، وماجد المصري، وهيا فياض، ومحمد القس، وطارق النهري، والمسلسل قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

وتتغيب النجمة ليلى علوي عن الشاشة الصغيرة، لانشغالها بتصوير فيلم “مقسوم” عن قصة من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

ولن يظهر كذلك الممثل أحمد فهمي في أيّ من مسلسلات رمضان العام المقبل، بسبب انشغاله بمشاريع سينمائية، إذ أشار مؤخرا إلى أنّه يقوم بكتابة الجزء الثاني من فيلم “كدة رضا” للفنان أحمد حلمي.

ويعتبر مسلسل “سفاح الجيزة” الذي عرض، مؤخرا، على منصة شاهد أحدث أعماله وهو مستوحاة من قصة حقيقية المتهم فيها لم تنفذ فيه عقوبة الإعدام بعد.

وقال فهمي في حديث له مع موقع “إي تي بالعربي” إن “القصة مستمدة من أحداث مشابهة لما عاشته مصر منذ نحو ثلاث سنوات، وأن المتهم فيها لم يطبق عليه حكم الإعدام حتى الآن”.

ويرجح أن تتواصل موجة الاعتذارات عن المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لـ2024، من قبل عدد كبير من نجوم فرضوا وجودهم في السنوات الأخيرة على الشاشة الصغيرة من خلال دراما رمضان.