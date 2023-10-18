سؤال غريب يضعها بدائرة الإتهام.. هل تدعم أليشيا كيز “حماس”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت المغنية أليشيا كيز اتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشور غريب سألت فيه متابعيها إذا كانوا يعتقدون أنّه يجب عليها ممارسة رياضة التحليق المظلّي.

وفي التفاصيل، نشرت النجمة صورة في حسابها الخاص عبر “إنستغرام” ظهرت فيها مرتدية سترة سباق جلدية باللونين الأخضر والأسود مع القليل من الأبيض، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “سؤال: ماذا كنتم ستفعلون لو انكم لا تخافون من أي شيء؟ كونوا صادقين… لقد وضعت الطيران الشراعي في رأسي”.

وقد اعتبر كثيرون أنّ منشورها فيه رسالة مبطّنة داعمة لفلسطين. إذ أنّ ألوان ثيابها شبيهة بألوان العلم الفلسطيني، وزعمت منظمة “أوقفوا معاداة السامية” أنّ النجمة تلمّح بتعليقها أنّها داعمة لحركة “حماس” التي اقتحم بعض من عناصرها مواقع عسكرية إسرائيلية خلال عملية “طوفان الأقصى” عن طريق التحليق المظلّي.

وبعد الهجوم الشرس الذي تعرّضت له، حذفت كيز منشورها، وقامت بنشر رسالة قصيرة عبر حسابها أمس الاثنين أوضحّت فيها: “أنّ المنشور الذي شاركته لا علاقة له على الإطلاق بأي شكل من الأشكال بالخسارة المؤلمة الأخيرة التي طالت أرواح الأبرياء. قلبي محطّم. أصلّي من أجل السلام وأدافع عنه”.

في المقابل، هبّ غي أوسيري، المولود في إسرائيل، للدفاع عن النجمة عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، حيث أكّد لكلّ المجتمع اليهودي الذي يتابعه أنّ كيز ليست معادية للسامية أبداً.

وتابع: “لقد تحدثت إلى أليشيا، وقد شعرت بالقلق الشديد عندما علمت ما توحي به الكلمة (التحليق المظلي) وأزالت منشورها على الفور. لطالما ناضلت أليشيا من أجل جميع حقوق الإنسان”.

وختم: “لأكثر من عقد من الزمن كنت شاهداً في الصفوف الأمامية، ورأيت تأثيرها الإيجابي على العالم. عملها الإنساني يعكس تعاطفها وقلبها”.