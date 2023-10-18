“نحن نراكِ”.. جيجي حديد تتلقى تهديداً مباشراً من إسرائيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الحكومة الإسرائيلية عارضة الأزياء فلسطينية الأصل جيجي حديد، ووجهت لها تهديداً مباشراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت منشوراً داعماً لفلسطين.

وفي التفاصيل، نشر حساب “دولة إسرائيل” الرسمي عدداً من الـ “ستوري” اتهم فيها حديد بمعاداة السامية، بعدما شاركت خلال عطلة نهاية الأسبوع منشوراً جاء فيه: “معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين لا علاقة لها باليهودية. إنّ إدانة الحكومة الإسرائيلية لا يُعدّ معادياً للسامية ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس”.

ورداً على ذلك، نشر الحساب صورة شاشة لمنشور جيجي أرفقها بتعليق قال فيه: “جيجي حديد، هل كنتِ نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنّكِ قادرة على غضّ الطرف عن الأطفال اليهود الذين ذُبحوا في منازلهم؟ صمتكِ يوضح جداً عن موقفكِ. نحن نراكِ”.

كما نشر الحساب صورة أخرى لما يظهر أنّها غرفة ألعاب أطفال ذات أرضية ملطّخة بالدماء وكتب: “جيجي حديد، إذا لم تديني هذه فكلماتكِ لا تعني شيئاً”.

إلى جانب ذلك، سخر موقع الحساب الرسمي الإسرائيلي على “إنستغرام” من منشور حديد الأصلي حيث قال: “لا شجاعة أبداً في المذبحة التي تقوم بها حماس في حقّ الإسرائيليين. إنّ إدانة حماس لما هي عليه حقاً (داعش)، لا يعني أن تكوني مناهضة لفلسطين، ودعم الإسرائيليين في حربهم ضدّ الإرهابيين الهمجيين، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عليكِ فعله”.