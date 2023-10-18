“لا غالب الا الله”.. القوات الإسرائيلية تعتقل فنانة فلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، بسبب دعمها وطنها بمنشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت أبو آمنة في حسابها على موقع “فايسبوك”: “لا غالب الا الله” الى جانبه رمز الدعاء وعلم فلسطين، فداهمت الشرطة الإسرائيلية منزلها في الناصرة، في الوقت عينه الذي كانت فيه المغنية تتقدم بشكوى ضد التحريض عليها من قبل المستوطنين.

وأكّدت محامية الفنانة عبير بكر أن الشرطة الإسرائيلية احالت أبو آمنة الى المحكمة وما زالت تخضع للتحقيق اليوم مع طلب تمديد اعتقالها من دون قرار رسمي بذلك.

ودشّنت مجموعات واسعة من مسخدمي الـ”سوشيال ميديا” حملات للمطالبة بحرية أبو أمنة.