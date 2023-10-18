“ذا كراون” بموسمه الأخير.. الكشف عن الصور الأولى للأميرين وليام وهاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يفصل الجمهور نحو شهرٍ واحد عن عرض الجزء الأول من الموسم الأخير من مسلسل «ذا كراون»، المسلسل الأكثر شهرةً عبر منصة «نتفليكس»، وهذا ما يجعل الأخيرة تقوم بتكثيف جهودها في ترويج العمل.

وقبل ساعاتٍ قليلة، كشفت المنصة عن صورٍ من الموسم السادس الأخير، لتكون بمثابة النظرة الأولى على الجزء المقبل، والشكل الذي سيظهر به الأميران هاري ووليام.

ومن المعروف أن «ذا كراون»، في هذا الموسم، يصوّر حياة الأميرين مع بلوغهما سن الرشد، إذ سيلعب ممثلان دور كل شخصية كنسخة أصغر سناً، وأكبر سناً، حيث يلعب روفوس كامبا دور الأمير وليام في الجزء الأول، ويلعبه إد ماكفي في الجزء الثاني. في حين يلعب فلين إدواردز دور الأمير هاري في الجزء الأول، ويجسده لوثر فورد في الجزء الثاني، بينما ستجسد ميغ بيلامي دور كيت ميدلتون.

ومع كل موسم من المسلسل، يتتبع السيناريو حقبة جديدة من حياة العائلة الملكية بالترتيب الزمني، إذ يعيد هذا الموسم المشاهدين إلى أواخر التسعينيات، ويتتبع الجزء الأول العلاقة الرومانسية بين الأميرة ديانا و«دودي» الفايد، والتي أدت إلى وفاتهما المفاجئة.

لذا، تُظهر الصور الأولى إليزابيث ديبيكي، التي تجسد دور الأميرة ديانا، برفقة ابنيها أثناء قضاء إجازتهم مع مالك «هارودز وريتز باريس» محمد الفايد، الذي يجسد دوره النجم سليم داو، وعائلته بجنوب فرنسا في يوليو 1997، وهو المكان الذي عاشت فيه ديانا و«دودي» الذي يلعب دوره النجم خالد عبدالله، وقضيا بعض الوقت فيه معاً، قبل أن تعود منفردة لقضاء إجازة ثانية في البحر الأبيض المتوسط مع «دودي»، تنتهي بمقتلهما في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما تُظهر الصور، إلى جانب البوستر الرسمي للموسم السادس من «Crown»، الذي تم إصداره الأسبوع الماضي، ديانا و«دودي» على الماء، وكذلك في السيارة، بالملابس التي كانا يرتديانها وقت وقوع الحادث.

وكذلك، تتضمن صور النظرة الأولى اللقطة الشهيرة التي التقطها الأمير تشارلز، الذي يجسد دوره دومينيك ويست، مع ابنيه أثناء إجازته في اسكتلندا.

تقول الممثلة إليزابيث ديبيكي (الأميرة ديانا)، عن هذه التجربة: «أعتقد أن الأمر يمثل تحدياً فريداً لي كممثلة، من أجل تصوير تلك الأيام. لقد وثقت في مخطط كاتب السيناريو بيتر مورغان العاطفي الذي أنشأه لنا لنتبعه».

ويشمل أعضاء فريق التمثيل: إيميلدا ستونتون في دور الملكة إليزابيث الثانية، وجوناثان برايس في دور الأمير فيليب، وليزلي مانفيل في دور الأميرة مارغريت، وكلوديا هاريسون في دور الأميرة آن، وأوليفيا ويليامز في دور كاميلا باركر بولز.

«ذا كراون» من تأليف وكتابة بيتر مورغان، ويشرف عليه المنتجون التنفيذيون: مورغان، وسوزان ماكي، وآندي هاريز، وستيفن دالدري، وماثيو بيام شو، وروبرت فوكس.

ويتألف الموسم السادس من 10 حلقات، موزعة على جزأين، أربع حلقات مدتها ساعة واحدة تشكل الجزء الأول، وست حلقات للجزء الثاني.