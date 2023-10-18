"Killers of the Flower Moon" يجمع ليوناردو دي كابريو بروبرت دي نيرو.. إليكم أبرز المعلومات عنه

ميرنا وليد - بيروت - وصل فيلم Killers of the Flower Moon الذي يجمع النجمين العالميين روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو الى الشرق الاوسط، الفيلم من اخراج مارتن سكورسيزي وشهد عرضه الاول في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس العنوان صدرت عام 2017 للكاتب ديفيد جران.

تم تصوير الفيلم في ولاية اوكلاهوما وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم في عشرينات القرن الماضي، حول مجموعة من جرائم القتل التي تستهدف أعضاء قبيلة أوساج في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف النفط على أرض القبيلة، ما يشعل تحقيقًا كبيرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي.