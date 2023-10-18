القبض على ليام باين في المملكة المتحدة.. وإليكم الحكم الذي أصدر بحقه

ميرنا وليد - بيروت - لقد فقد الفنان البريطاني ليام باين رخصته للأشهر الستة المقبلة، وتم منع الفنان البالغ من العمر 30 عامًا ونجم "One Direction" السابق من القيادة في المملكة المتحدة للأشهر التالية بعد إدانته بالسرعة.
وتم القبض على ليام مسرعًا في شباط/فبراير بينما كان يقود شاحنة صغيرة من طراز فورد في حي شيبردز بوش في لندن. ذكرت بي بي سي أنه كان يقود بسرعة 43 ميلاً في الساعة في منطقة 30 ميلاً في الساعة.
وبالإضافة إلى منعه من القيادة لمدة ستة أشهر، يتعين على ليام دفع غرامة قدرها 293 جنيهًا إسترلينيًا.
ولم يكن ليام بحاجة للمثول أمام المحكمة، لكنه كتب مذكرة إلى المحكمة قال فيها إنه "لم يدرك الحد الأقصى للسرعة واعتذر عن السرعة".
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