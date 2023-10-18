رنا رئيس تتحدث عن قصف مستشفى المعمداني في غزة

ميرنا وليد - بيروت - بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، توجه العديد من مشاهير العرب والعالم إلى صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معربين عن حزنهم وغضبهم على ما جرى، ومن ضمنهم الممثلة المصرية رنا رئيس، والتي بدورها نشرت فيديو، وقالت من خلاله: "العقل رافض يستوعب أي حاجة من اللي بتحصل دي لانها ملهاش أي علاقة بالانسانية ولا حاجة تدل أننا بشر وعندنا احساس وقلب ومينفعش نبطل نتكلم علشان اصواتنا تتسمع وعلشان اللي بيحصل يوقف".



وأضافت: "مفيش في ايدينا غير الدعاء واننا نبقى ايد واحدة لأن اللي بيحصل صعب ودي كلمة قليلة".