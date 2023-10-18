ميرنا وليد - بيروت - طالت الإنتقادات مسلسل "ألفريدو" بطولة الفنان المصري أحمد فهمي والممثلة المصرية إلهام شاهينن بالرغم من عدم عرضه بعد على الفضائيات، وبالرغم من إشادة النقاد بأدائه المميز في المسلسل.
وبهذا الإطار رد أحمد فهمي على هذه الإنتقادات: "الناس حكموا بمجرد نزول البوستر بشكل خاطئ وافترضوا أن فيه قصة حب. بالفعل العمل فيه قصة حب ولكن من نوع مختلف وأنا لم أنزعج من تعليقات الجمهور، بالعكس تماماً كنت أراها طبيعية، فالجمهور يجب أن يكون لديه تساؤلات، وبالنسبة لأي عمل فني تلك التساؤلات تفيد العمل بشكل عام قبل عرضه".
يذكر أن حكاية "ألفريدو" مأخوذة من كتاب "55 مشكلة حب" لمصطفى محمود، وتتكوّن من عشر حلقات، وتدور أحداثها في إطار درامي، يجمع بين الكوميديا ومشاعر الحب والدراما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالرغم من أنه لم يعرض بعد على الشاشات.. الجمهور ينتقد "ألفريدو" وأحمد فهمي يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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