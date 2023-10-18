ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الأول من فيلم الممثلين التركيين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ الجديد، والمقرر عرضه على منصة نيتفلكس.

وقد ظهر الثنائي في الفيديو من أحد المطارات أثناء قيامهما بتسلم حقائبهما، وهما يتبادلان نظرات تكشف عن قصة الحب التي ستجمعهما.

وبعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي بيرين سات مجدداً مع كيفانش تاتليتوغ في عمل جديد من بطولتهما، وسيعرض قريباً على أحد المنصات العالمية.

والفيلم بحسب المعلومات تدور أحداثه حول قصة حب، وسيبدأ قريباً تصويره في مدينة إسطنبول، كما سيتم تصوير بعض المشاهد في نيويورك أيضاً، من كتابة نوران إيفرين إيت، وإخراج جونينك أويانك.

وبعد نجاح هذا الثنائي بشكل كبير عالمياً، وفي العالم العربي من خلال شخصيتي "سمر ومهند"، ينتظرهما الجمهور على فارغ الصبر، ليكون هذا التعاون الأول لهما بعد 14 عاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان الدعائي لمسلسل بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ إلى العلن.. وقصة حب تلوح في الأفق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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