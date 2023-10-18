غدا .. المعهد العالى للنقد الفنى يستقبل طلاب جدد ويكرم خريجى 2023 برئاسة رانيا يحي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ملتقى استقبال لطلاب المعهد العالي للنقد الفني قسمي (النقد - التذوق) للعام الدراسي 2023-2024 برئاسة الدكتورة رانيا يحي عميد المعهد، غدا، الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة ثروت عكاشة، بمقر المعهد العالي للنقد الفني بااكاديمية الفنون.

يأتى ذلك ضمن خطة التطوير التى انتهجتها الدكتورة رانيا يحي، منذ توليها عمادة المعهد، حيث اعلنت عن تقليد جديد لاستقبال للطلاب الجدد المتقدمين بمعهد النقد الفنى والذين تخطى عددهم هذا العام اضعاف الأعوام السابقة، بجانب حفل تكريم خريجي المعهد العالي للنقد الفني للعام الدراسي2022- 2023، وذلك بحضور رئيسة الأكاديمية ونائب رئيس الأكاديمية وأساتذة المعهد، مشيرة الى ان معهد النقد الفنى يحظى باأهمية بالغة بين المعاهد لما له من تنوع فى دراسة كافة الفنون، حيث يختص المعهد العالى للنقد الفنى بكل ما يتعلق بدراسة نقد الفنون، وذلك فى اطار رسالة الآكاديمية ودورها فى سبيل خدمة المجتمع والإسهام فى رقى الفكر والفن والقيم الانسانية.

واضافت رانيا مفاجأة الحفل هو حضور الشخصيات المؤثرة التى تخرجت فى المعهد بدرجاته العلمية المختلفة ، الدبلوم، والماجستير والدكتوراة، وتمثل نماذج مهمه فى المجتمع المصرى.

ويضم معهد النقد تخصصات: النقد السينمائي والتليفزيوني، النقد الموسيقي، النقد الأدبي، ونقد فنون الأداء الحركي، ونقد الفنون التشكيلية، وفلسفة الفن وعلومه.