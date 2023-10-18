فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، منذ قليل، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الغاشمة عليه من قبل المُحتل الصهيوني.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين على حضور الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وجاء من بينهم: "نقيب التمثيليين الفنان أشرف زكي، أحمد بدير، سيد رجب، خالد الصاوي، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، باسم سمرة، أحمد عبدالعزيز، عزوز عادل، عمرو عبدالجليل، سيمون، الإعلامي طارق علام، سامح حسين، مجدي كامل وزوجته مها أحمد، لبلبة، سماح أنور، أنوشكا وآخرين.

فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (صور)

كلمة الفنانين المصريين في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

وتحدث الفنان سيد رجب، خلال الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، قائلًا:" قضية فلسطين قضية شعب وحقوق إنسان، ومن وجهة نظرى الضغط ليس من الفنانين فقط ولكن الشعب كله لابد من الوقوف مع بعض لدعم فلسطين".

فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (صور)

خالد الصاوي: لابد من وقوف منظمات حقوق الإنسان مع القضية الفلسطينية

كما قال الفنان خالد الصاوي خلال الوقفة التضامنية: "لابد من تقديم رسالة للعالم بلغات مختلفة ووقفات تضامنًا مع فلسطين في كل مكان في العالم، مضيفًا: قبل كدة الفنانين وقفوا مع العراق ولبنان وغيرهم، ولابد من وقوف منظمات حقوق الإنسان مع القضية الفلسطينية".

فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (صور)

وقال الفنان أحمد بدير: "إن نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وقوفها مع شعب فلسطين العظيم، وتؤكد النقابة على الحق في الدفاع عن شعب فلسطين، كما تؤكد على اتخاذ كل الإجراءات مع هذا الشعب المظلوم"، مضيفا: "نقابة المهن التمثيلية تدعو كل النقابات وكل فنانين العرب الوقوف مع فلسطين".

وقال الفنان عبد العزيز مخيون، خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "فلسطين ستظل أرض عربية وستظل حرة أبية مهما فعل الاحتلال".

فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (صور)

اتحاد النقابات الفنية يرد على قصف المستشفى الأهلي المعمداني

وأصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا صحفيًا للرد على قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، واصفًا الاعتداء الصهيوني بالغاشم الغادر.

وقال البيان: “هذه الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم والآثم والغادر على المستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة، والذي أودى بحياة ما يزيد على الخمسمائة شهيد من المقيمين بالمشفى للعلاج”.

وأضاف البيان: "الهجمة البربرية أحط ما حدث في التاريخ الحديث، لم تغفر الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة دائمًا وأبدًا يتحدثون لغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة.

وتابع بيان اتحاد النقابات الفنية: "لن تنتصروا ولن تقضوا على فلسطين الأبية والأقصى المبارك، وسيلحق بكم عار الهزيمة وستجرون أذيالها في مشهد نراه بأم العيون".

واستكمل: "نستنكر وبشدة ما حدث مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في المستشفى الأهلى المعمداني ويدعوكم الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصرنا العزيزة أن نتوقف من 5 إلى 10 دقائق الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري في جميع مواقع التصوير حدادًا وتضامنًا مع أهالي شهداء المجزرة وشهداء غزة العزة".

فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (صور)

فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (صور)