اتحاد النقابات الفنية يستنكر ضرب المستشفى الاهلى المعمدانى فى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر اتحاد النقابات الفنية ضرب المستشفى الأهلي المعمدانى فى غزة ويصف الاعتداء الصهيوني بالغاشم الغادر، وذلك خلال بيانًا صحفيًا تضمن الآتي:

وقال البيان:" “هذه الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم والآثم والغادر على المستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة، والذي أودى بحياة ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من المقيمين بالمشفى للعلاج ”.

وأضاف البيان:" الهجمة البربرية أحط ما حدث في التاريخ الحديث، لم تغفر الأرض التي امتلئت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلبونا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة دائمًا وأبدًا يتحدثون لغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة .

وتابع بيان اتحاد النقابات الفنية:" لن تنتصروا ولن تقضوا على فلسطين الآبية والأقصى المبارك، وسيلحق بكم عار الهزيمة وستجرون أذيالها في مشهد نراه بأم العيون".

واستكمل:" نستنكر وبشدة ما حدث مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في الستشفى الأهلى المعمداني ويدعوكم الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصرنا العزيزة أن نتوقف من 5 إلى 10 دقائق غدًا الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري في جميع مواقع التصوير حدادًا وتضامنًا مع أهالي شهداء المجزرة وشهداء غزة العزة ".