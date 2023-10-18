أول تعليق من غادة عادل بعد زواج طليقها مجدي الهواري

ياسر رشاد - القاهرة - اكتفت النجمة غادة عادل بحذف كل صور طليقها المخرج مجدي الهواري من حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ،وذلك عقب احتفال المجرج الكبير مجدي الهواري بعقد قرانه على مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود مساء الأحد الماضي، والحفل حضرة عدد كبير من النجوم وأبنا ئهما.

إذ شاركت النجمة غادة عادل منذ أيام قليلة صورة لها بصحبة عدد من الأصدقاء ومعها طليقها المخرج مجدي الهواري ومع و أبنائهما خلال رحلتهم في اليونان، وعلى الفور حذفت غادة عادل الصورة وجميع الصور السابقة ،وذلك بعد إعلان مجدي الهواري زواجه من مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود.

من حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

من ناحية أخرى، تستعد غادة عادل لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "حالة خاصة"، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك غادة في بطولته الفنان الشاب طه الدسوقي، على أن يُعلن عن باقي الأبطال قريباً.

يُذكر أن آخر أعمال غادة عادل، فيلم "البطة الصفرا" وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، ويُشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت، كما يشارك صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.