تأجيل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي تضامنًا مع فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - قررت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ45، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، وأكدت أنّه سيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

كانت قد أعلنت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني عن تعليق فعاليات مهرجان القاهرة، وذلك بعد تصاعد الأحداث في فلسطين وقصف مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء التي أسفرت عن مقتل مايقرب من 1000 شخص خلال ساعات قليلة ومعظمهم من النساء والأطفال.

شهدت الدورة ال 44 للمهرجان ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية وإعادة تقديمهم للجمهور وهما فيلم " يوميات نائب فى الأرياف" للمخرج توفيق صالح وفيلم" اغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق.



يعدّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).