حلا شيحة تدعو لـ غزة: "اللهم انصرهم لأننا خذلناهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة حلا شيحة للشعب الفلسطيني، بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت حلا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تطالب فيها بتوحيد العرب، وعلقت: "وكأني أرى إسرائيل والعالم الغربي يقول لنا أنتم العرب تحت السيطرة ولا حول لكم ولا قوة سوى الكلام والمظاهرات والشعارات أما الفعل فقد عمِلنا لسنين حتى نتحكم بكل مواردكم وثقافتكم".

وأضافت: "والآن انتصرنا عليكم ودخلنا غزة وقتلنا الأطفال والنساء ومنعنا المعونات لأننا على يقين أنتم لن تفعلوا أكثر من الكلام".

وتابعت: "هم يحاربون لأن لديهم عقيدة راسخة وإن كانت فاسدة ونحن نمتلك أشرف عقيدة على وجه الأرض، ولا ندرك أين تكمن قوتنا الحقيقية، اللهم كن لأهل فلسطين و غزة، اللهم انصرهم لأننا خذلناهم ،اللهم كن لهم انت القوي المتين".

ولاقى قصف مستشفى المعمداني استنكار وغضب العديد من الفنانين والمشاهير والمؤثرين على السوشيال ميديا والذي وصفوا الأمر بمرحلة جديدة من "الإبادة الجماعية" كما طالبوا بمحاكمة نتنياهو رئيس وزراء اكيان الصهيوني.