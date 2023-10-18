"مجزرة بشعة".. محمد هنيدي يعلق على قصف مستشفى المعمداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان محمد هنيدي إن قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.

وكتب هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "واحدة من أبشع المجازر في التاريخ، أكثر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه .. مجزرة بشعة".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حرصوا طوال الأيام الماضية على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن الجرائم التي تُرتكب في حق الفلسطينيين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.