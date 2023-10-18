فن ومشاهير

"مجزرة بشعة".. محمد هنيدي يعلق على قصف مستشفى المعمداني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان محمد هنيدي إن قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.

وكتب هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "واحدة من أبشع المجازر في التاريخ، أكثر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه .. مجزرة بشعة".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حرصوا طوال الأيام الماضية على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن الجرائم التي تُرتكب في حق الفلسطينيين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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