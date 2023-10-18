حمزة نمرة لضحايا قصف مستشفى المعمداني: "كل العالم خذلكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان حمزة نمرة، عن حزنه على ضحايا القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، مساء أمس الثلاثاء.

حمزة، عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، كتب: "قلبي واجعني ع اللي ماتوا.. مش عارف أنام من القهر.. فمسكت المصحف وقرأت كلام ربنا، فروحي هدأت واتطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى، بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وعياطهم وقلة حيلتهم.. في غمضة عين.. في أسرع من غمضة عين.. اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله! لنعيمك يارب! "فرحين بما آتاهم الله من فضله وخلاص.. مفيش خوف..مفيش حزن.. مفيش كل العالم البائس المجنون ده".

وتابع: "في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ ياللي كل العالم.. كل العالم خذلكم ودوّر وشه الناحية التانية.. الجنة طبعاً ليكم أومال هتكون لمين؟ لينا؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي.. لكن إنتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي.. ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يارحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر".

واختتم حديثه قائلا:،"آمنت يارب بك وباليوم الآخر.. إنا لله وإنا إليه راجعون يقيناً".

ووصل عدد ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، إلى حوالي 500 شهيد ومصاب، إثر القصف الإسرائلي، مساء أمس الثلاثاء.