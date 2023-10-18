فن ومشاهير

محمد أنور باكيا على ضحايا غزة: "آسف لأني ضعيف"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دخل الفنان محمد أنور في نوبة بكاء بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها غزة، بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر أنور مقطع فيديو للوضع الحالي في مستشفى المعمداني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أسف لأني ضعيف وعاجز ومش قادر أعمل ليكو حاجة غير إني أعيط، اللهم إنا مغلوبون فانتصر".

وأقيم يوم الثلاثاء وقفة تضامنية دعت لها نقابة المهن التمثيلية بحضور نجوم الفن والإعلام منهم خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون، عمر عبد العزيز، سماح أنور، أنوشكا، أحمد عبد العزيز، أشرف زكي، محمد محمود، سيد رجب، باسم سمرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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