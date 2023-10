بريتني سبيرز تكشف عن إجهاض طفلها من مغني شهير بمذكراتها "The Woman in Me"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز عن إجهاض طفلها من المغني والممثل الأمريكي، جاستن تيمبرليك وذلك خلال فترة مواعدتهما أوائل الألفينات.

وكان حديث بريتني سبيرز بشأن الإجهاض ضمن مذكراتها "The Woman in Me" والمقرر أن يتم طرحه يوم 24 أكتوبر الجاري.

وفي تقرير لموقع "TMZ" أكد خلاله أن "بريتني" عانت كثيرًا من قرار إجهاض طفلها من "جاستن" وأنها كانت تريد الطفل ولكن لم يكن "جاستن" مستعدًا لدور الأب وقتها.

وأن الأمر تطلب وقتًا كثيرًا منهما حتى اتفقا على أن إجهاض الطفل كان القرار الوحيد وقتها وكون "بريتني" عانت كثيرًا بهذه الفترة وأنها ستقوم بالكشف عن المزيد من التفاصيل خلال مذكراتها.

وانفصلت بريتني سبيرز عن زوجها عارض الأزياء الإيراني سام أصغري بشهر أغسطس الماضي وذلك بعد شكوى "سام" أكثر من مرة عن تعرضه للضرب من قبل "بريتني" بفترة زواجهما ونشب بينهما العديد من الخلافات التي استدعت في بعض الأحيان تدخل الأمن.

وبدأت الخلافات بينهما عندما ظهر "سام" بداية العام الجاري بكدمة في عينه إلى جانب "عضة" على ساعده بعدما التقطت عدد من الصور له بواسطة عدسات الباباراتزي وطلبوا منه الإفصاح عن اسم الشخص الذي قام بضربه ولكن لم يكشف عن اسمه وقتها.

ودائمَا ما تثير "بريتني سبيرز" الجدل عبر مقاطع فيديو تقوم بنشرها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" والتي تظهر خلاله وهي شبه عارية وتقوم بالرقص وسط تساؤلات من قبل متابعيها عن سلامة قواها العقلية.

حيث قامت القوات الأمنية بمقاطعة "فينورا" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية بزيارة قصر "بريتني" للاطمئنان على صحتها بعد نشرها مقطع فيديو مؤخرًا وهي تلعب بالسكاكين، لتؤكد بعدها الشرطة أن "بريتني" لا تعاني من أي حالة نفسية سيئة.