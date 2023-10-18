أنغام تعلق على قصف مستشفى المعمداني: "يرضيك كده يارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة أنغام على الأحداث التي تشهدها غزة، بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس.

وكتبت أنغام تغريدة، عبر حسابها بموقع "إكس" قائلة: "مستشفى المعمداني، غزة، يرضيك كده يارب؟".

وكانت أنغام قد شاركت بأكثر من تغريدة بعد قصف المستشفى حيث نشرت صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي علقت عليها: "مجرم حرب" وصورة أخرى له قائلة: "قذر"

من ناحية أخرى أحيت أنغام حفلًا غنائيًا، سبتمبر الماضي، ضمن مهرجان ليلة عمر في مركز الشيخ جابر الثقافي في الكويت.