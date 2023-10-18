بعد مهرجان الجونة والموسيقى العربية.. تأجيل القاهرة السينمائي بسبب الأحداث في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارا بتأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في موقع فيسبوك نشرت القرار، باللغتين العربية و الإنجليزية، وكتبت: "قررت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق".

وزيرة الثقافة كانت قد أصدرت قرارا بتأجيل الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية، بعد أيام من الإعلان عن تأجيل إقامة مهرجان الجونة السينمائي