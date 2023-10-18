شكرا لقرائتكم خبر عن 86 مليون دولار لفيلم الرعب The Exorcist: Believer عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب The Exorcist: Believer إيرادات وصلت إلى 86 مليون و 133 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، ووصلت مدة العمل إلى ساعة و51 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.



The Exorcist: Believer

وانقسمت الإيرادات بين 45 مليون و 836 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 40 مليون و 297 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يدورعندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

يقوم ببطولة فليم الرعب الجديد The Exorcist: Believer ، كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.