شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وكندة علوش وياسمين عبدالعزيز: ضرب مستشفى المعمدانى مجزرة بشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان عدد من النجوم الهجوم الغاشم والمجزرة التي أقامها المحتل الاسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة وقتل المصابين من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى العزل

وكتب النجم محمد هنيدى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: واحده من ابشع المجازر في التاريخ أكترمن الف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة .. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه .. مجزرة بشعة".

وكتبت النجمة كندة علوش عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات.. الله يشل إيديكم قصف مستشفى المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم.. مئات الشهداء معظمهم من الأطفال أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة.. كيف سيبرر الذين يقفوا على الضفة الأخرى من الإنسانية هذه البشاعة.. يارب ارحم شهداء غزة" كما كتبت النجمة ياسمين عبد العزيز:"أقسم بالله قهر و ظلم".

وكان اتحاد النقابات الفنية استنكر ضرب المستشفى الأهلي المعمداني فى غزة، وقال في بيانه: "إن الهجمة التي وقعت اليوم لن تغفرها الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا ولكن هذا هو واقع الصهاينة، دائمًا وأبدًا يتحدثون بلغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة".

كندة علوش