شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعليقا على قصف مستشفى المعمدانى بغزة: كارثة إنسانية ومجزرة وحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة يسرا عن غضبها من الكارثة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى في غزة وهجومهم على مستشقى المعمدانى وقتل الأبرياء والعزل داخل المستشفى، حيث قالت من خلال منشور لها على موقع تويتر: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية و مجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق.. اللهم برداً وسلاماً على أهلنا في غزة وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".



تغريدة يسرا

يذكر أن النجمة يسرا أحيت مؤخرا الذكرى الرابعة لرحيل والدتها، ونشرت صورتها على حسابها على إنستجرام وكتبت: "مفيش يوم بيعدى عليا من غير ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي، 4 سنين من غيرك يا أمي، عزائي الوحيد إنك فى مكان أحسن بكتير من هنا، وحشتيني أوي يا ست الحبايب ربنا يصبرني على فراقك برجاء الدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي".

وآخر أعمال النجمة يسرا مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، وعرض في موسم دراما رمضان الماضى ومن بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، ايمان السيد، منير مكرم، علاء مرسى، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مى دياب، وضيف الشرف بيومى فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.